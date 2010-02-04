На голодного екс-суддю Зварича обвалилася ще й стеля камери?

Адвокати екс-голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА заявляють про погіршення стану здоров‘я свого підзахисного, який голодує вже два тижні, а також про небезпечні умови утримання екс-судді під вартою.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-секретаря адвокатів екс-судді І.ЗВАРИЧА Тетяни ТУРЧИНОЇ.

Як стверджується у повідомленні, «в ніч на 3 лютого близько другої години ночі в камері ЛСІ, де утримується під вартою Ігор ЗВАРИЧ, обвалилася стеля - глиба каменю, цегли, дерева та цементу розміром приблизно 1,5 х 0,5 метра рухнула неподалік лежаків, на яких спали ув’язнені».

Також Т.ТУРЧИНА спростовує повідомлення деяких ЗМІ, що І.ЗВАРИЧ, оголосивши голодування, отримує продукти від родичів.

«Екс-суддя Ігор ЗВАРИЧ, який перебуває в Львівському СІЗО, продовжує голодування, яке розпочав 20 січня. На сьогодні І.ЗВАРИЧ не вживає нічого, окрім води. Він відмовився від будь-якої медичної допомоги зі сторони медичних працівників СІЗО, направленої на штучне підтримання стану здоров’я, яке вже й так ослаблене п’ятнадцятиденним голодуванням», - наголошується у повідомленні.

«Або мої законні вимоги будуть виконані, або я помру від голоду, і своєю смертю приверну увагу до порушень прав людини, громадянина України, обвинуваченого у цій сфабрикованій посадовими особами Генпрокуратури політичній справі, ініційованій і контрольованій Президентом України В.ЮЩЕНКОМ за допомогою голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА. Це не шантаж, це вимушені, викликані повною беззаконністю влади України в особі вказаних мною посадовців дії людини, яку безпідставно, з почуття страху, сховали в тюрму», - заявив І.ЗВАРИЧ, слова якого цитує Т.ТУРЧИНА.

У повідомленні також акцентується на тому, що стан І.ЗВАРИЧА щодня погіршується. Від початку голодування він втратив 6 кг ваги.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

Із 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокове голодування «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: Президента Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.