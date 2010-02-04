Громадська рада при СБУ обрала голову

Громадська рада при Службі безпеки України обрала своїм головою Володимира ГОРБУЛІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, сьогодні, 3 лютого, відбулось засідання Громадської ради при СБУ. Згідно з Положенням про цей дорадчий орган, який здійснює свою діяльність на засадах незалежності від органів державної влади та політичних партій, одноголосно було обрано голову Громадської ради – академіка НАН України, директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України В.ГОРБУЛІНА.

На засіданні вперше були присутні нові члени Громадської ради: головний редактор газети «День» Лариса ІВШИНА, директор політико-правових програм Центру ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО та директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України Олександр ВЛАСЮК.

Як зазначив В.ГОРБУЛІН, «я був одним з тих, хто відстоював необхідність створення і зміцнення СБУ як інституту державності ще з перших днів набуття Україною незалежності. Сподіваюсь, що Громадська рада долучиться до визначення насамперед стратегічних векторів у діяльності Служби безпеки і забезпечить демократичність розв’язання тих питань, які матиме громадськість до української спецслужби».

Запрошений на засідання Громадської ради голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО розповів присутнім про заходи Служби у забезпеченні законності, демократичності, відкритості та прозорості виборчого процесу та співпрацю з громадянами щодо недопущення порушення їх конституційних прав на вільне волевиявлення.

«Ми чекаємо від членів Громадської ради конструктивної критики, зауважень і готові негайно на них реагувати. Тут зібрались ті, хто любить Україну і готовий її захищати», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.