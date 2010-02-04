Оголошення результатів Національного екзит-полу-2010

16:52, 04 лютого 2010
Права людини
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7 лютого 2010 року під час 2 туру  виборів Президента України, Консорціум “Національний екзит-пол’2010”, до якого входять Фонд “Демократичні ініціативи”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, проведуть Національний екзит-пол’2010.

Замовником опитування є Фонд «Демократичні ініціативи». Він здійснює управління проектом,  а також фінансовий і медійний менеджмент екзит-полу. Опитування виборців проводитимуть Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова,  наукове керівництво, розробку вибірки і координацію робіт з опитування  виконуватиме  КМІС.

Планується опитати близько 16 500 респондентів на 300 виборчих дільницях. Похибка вибірки не перевищить 2.5 %.

Результати опитування будуть представлені в загальнонаціональному масштабі та в розрізі чотирьох регіонів:

Західний регіон — Закарпатська, Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області;

Центральний регіон — Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області та місто Київ;

Південний регіон — АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області;

Східний регіон — Харківська, Донецька і Луганська області.

Головна мета проекту — забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборчої процедури, а також отримати інформацію про соціально-демографічну структуру електорату кандидатів на посаду Президента України .

Результати загальнонаціонального опитування будуть оприлюднені після закінчення голосування 7 лютого 2010 року о 20.01 в Інформаційній агенції Інтермедіаконсалтинг.

Уточнені результати екзит-полу планується оголосити близько 23-ї години. Крім того, ця інформація буде синхронно опублікована українською й англійською мовами на сайтах: http://www.exitpoll.org.ua, dif.org.ua, newcitizen.org.ua, www.kiis.com.ua, поширена за допомогою сервера електронної пошти, а також через «Google  Groups». Однією з особливостей «Національного екзит-полу’2010» стане використання «Нових медіа» (прямої трансляції оголошення результатів екзит-полу в мережі YouTube).

“Екзит-пол’2010” фінансується форумом міжнародних донорів, до якого на сьогодні входять такі організації: Програма демократичних грантів Посольства США в Україні, Міжнародний Фонд “Відродження”, Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив Посольства Канади в Україні, Програма малих проектів за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Канадсько-Українська  фундація, Національний фонд підтримки демократії, Фонд Ч.Ст. Мотта (США).

Вперше до фінансування «Національного екзит – полу‘2010»  долучились громадяни України, кандидати у Президенти України, юридичні особи та громадські організації.

Реалізація проекту перебуватиме під контролем міжнародних спостерігачів та  Наглядової Ради, до якої увійшли  авторитетні вітчизняні та зарубіжні експерти.

 

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