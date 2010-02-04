Эвропа стривожена змінами вборчого законодавства в Україні

Депутати Європарламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) і Чарльз ТЕННОК (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) вважають, що зміна виборчого законодавства в Україні між першим та другим може привести до фальсифікацій.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі групи народних партій Європарламенту, про це йдеться у спільній заяві депутатів, які також підняли це питання під час сьогоднішньої дискусії з міністром закордонних справ головуючої в ЄС Іспанії Мігелем Анхелєм МОРАТІНОСОМ.

“Рішення змінити виборчі правила між двома турами президентських виборів породжує серйозну стурбованість щодо вразливості цих виборів порушенням та шахрайствам, які можуть змінити фінальний результат”, - йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту.

У своїй заяві депутати також зазначили, що іспанський міністр поклав відповідальність за спільні європейські відповіді на чиновників ЄС і, зокрема, нового шефа європейської дипломатії баронесу Кетрін ЕШТОН.

“Таким чином тепер вона має терміново піднімати це питання і протестувати проти способу, в який вибори будуть проведені та проконтрольовані”, - наголошують Е.БРОК та Ч.ТЕННОК.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада України змогла ухвалити зміни до закону про вибори Президента України, які вже сьогодні були підписані Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і завтра мають бути офіційно оприлюднені.

Зміни, зокрема, скасовують норму про необхідність присутності щонайменше двох третин членів дільничних виборчих комісій для початку роботи комісії, та дають право комісія, що вищого рівня брати на себе прийняття рішень у випадку, якщо цього не вдається комісіям нижчого рівня.