Який орган здійснюватиме реєстрацію ГМО?
Президент схвалив закон...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично-модифікованих організмів».
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 січня.
Зокрема, вводиться нова стаття щодо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. Цією статтею передбачено, що даний орган здійснює державну реєстрацію ГМО джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО, або отриманих з їхнім використанням.
Також цей орган затверджує перелік кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО, та перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО. Він також проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використання ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел.
Також законом передбачено ряд змін, які стосуються державної реєстрації ГМО та продукції, виробленої з їхнім застосуванням.