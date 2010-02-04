Міжнародна громадська організація "Друзі Спільноти Святого Егідія" (www.santegidio.org) запрошує на зустріч з відомою правозахисницею з Узбекистану Тамарою Чикуновою, завдяки діяльності якої 1 січня 2008 р. в цій країні було скасовано смертну кару.

Зустріч пройде 11 лютого, о 16.30, Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», ауд. І-217.

Особливість України полягає в тому, що остаточне скасування смертної кари 2000 р. відбулося під тиском політичних умов, а не завдяки суспільному переосмисленню цього явища. Опитування стверджують: смертну кару ще й досі підтримують від 60 до 80% українців, що свідчить радше про дуже низький рівень поінформованості та брак уваги, що її приділяється суспільством розгляду цього питання. Це, в свою чергу, дає деяким політичним силам, зокрема комуністам (хоча не лише їм), відчуття впевненості у своїх спробах повернути країну до санкціонованих страт.

Цілком очевидно, що світ невпинно рухається до абсолютного скасування смертної кари. За останні роки всі «найпереконливіші» та «щонайоб’єктивніші» аргументи на користь існування смертної кари були спростовані елементарною статистикою: застосування смертної кари не веде до зниження рівня злочинності і не є стримувальним фактором; так само виявляється, що страта не є для держави дешевшим способом покарання, ніж довічне ув’язнення.

Натомість та ж статистика стверджує, що найвищу міру покарання присуджують, керуючись дискримінаційними підходами: частіше бідним людям, представникам меншин, на підставі расових, етнічних чи релігійних ознак. Помилки та несправедливість у судових процесах відбирають життя невинних людей, про що стає відомо згодом, коли вже нічого виправити неможливо. А такі помилки, на жаль, існують й існуватимуть завжди.

Організаційний комітет:

Віта Зіневич, координатор проекту - тел: 067 444 12 65; vita_zinevich@ua.fm

Юрій Лі-фан-се, керівник організації Друзі Спільноти Святого Егідія - тел: 067 502 85 89