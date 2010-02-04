І БЮТ, і Партія регіонів зазіхають на права та свободи народу

Законодавчі ініціативи політичних сил обох кандидатів на посаду Президента України зазіхають на права та свободи народу.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН відкритому зверненні до виборців Київського осередку Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ).

Зокрема, громадські активісти стверджують, що зареєстрований депутатами Партії Регіонів законопроект № 1108 пропонує збільшити тривалість роботи протягом тижня в країні до 48 годин і більше.

"Вважаємо, що вихід з фінансово-економічної кризи в Україні не має відбуватися за рахунок здоров’я її працівників," – заявляють у "Фундації регіональних ініціатив".

Також молодіжні активісти звертають увагу і на проект № 2450 "Про порядок організації і проведення мирних заходів", який був прийнятий у першому читанні в основному завдяки депутатам Блоку Юлії Тимошенко.

"Зазначена законодавча ініціатива загрожує, зокрема, узаконити обмеження на місце для проведення мітингів, збільшити повноваження міліції та чиновницького апарату для перешкоджання волевиявленню громадян, а також фактично заборонити проведення спонтанних мирних зібрань," – заявляють в молодіжній організації. А також повідомляють, що за інформацією громадянської кампанії "Молодіжна варта", законопроект суперечить передвиборчим програмам усіх без винятку політичних сил, представлених у парламенті.

У ФРІ стверджують, що обидва законопроекти вже прийняті в першому читанні і зараз готуються до другого.

Довідка УНІАН: Всеукраїнська молодіжна громадська організації "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ) діє з метою інституційного зміцнення молодіжного руху, навчання і забезпечення активних учасників об’єднань молоді, розвитку студентських та загалом молодіжних ініціатив. Одним з найважливіших завдань ФРІ є збільшення кількості молодих активістів суспільного життя, щоб почати реакцію позитивних змін в суспільстві. ФРІ є незалежною неурядовою організацією, не належить до жодної з політичних партій, не підтримує жодного партійного лідера і не бере участі у виборах як сторона виборчого процесу.