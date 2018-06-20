У Криму звільнили білоруського опозиціонера

У Криму після тривалого перебування в Сімферопольському слідчому ізоляторі звільнено білоруського опозиціонера. 29-літній молодіжний активіст і рок-музикант Ігор Коктиш, звинувачений на батьківщині у важкому кримінальному злочині, понад два з половиною роки в ув‘язненні чекав екстрадиції до Білорусі. Втім, його адвокатам вдалося переконати Європейський суд з прав людини у політичному підґрунті звинувачень на адресу опозиційної молодіжного діяча та у неправомірних діях української влади.

Ігор Коктиш вийшов на волю і разом з дружиною Іриною, яка його зустрічала біля стін СІЗО, поїздом виїхав до столиці України, а потім мав намір повернутися до Житомира, де з родиною проживає. В Україну він приїхав 2002 року, утікаючи від переслідувань режиму Лукашенка, тут одружився і створив свою рок-групу. Але 2007 року влітку, коли з дружиною був на відпочинку в Севастополі, його затримала міліція.

Як виявилося, Білорусь зажадала його видачі, звинувачуючи у вбивстві. Сам Ігор Коктиш такі звинувачення спростовував і стверджував, що це помста влади за його активну підтримку опозиційного кандидата у президенти Олександра Мілінкевича, який тоді балотувався на посаду глави білоруської держави.

Європейський суд засудив українську владу

Ігор Коктиш був звільнений за рішенням Генпрокуратури України і на вимогу Європейського суду з прав людини. У своєму рішенні від 10 грудня 2009 року Європейський суд вказав на порушення державою Україна стосовно Ігоря Коктиша одразу декількох статей Європейської конвенції з прав людини, зобов`язавши країну також виплатити йому 7 тисяч євро компенсації.

Разом з тим Ігор Коктиш заявив, що виконання Україною вимоги Європейського суду, хоч із майже двомісячною затримкою, свідчить, що тут таки є демократія і за неї варто боротися: «Я переконався – справедливість є, її можна добитися. Але єдина проблема в тому, що її важко добиватися. У моєму ж випадку я просидів понад два з половиною роки, бо просто не було закону про екстрадицію. Це елементарні речі, які не вирішити. Це проблема».

За словами Ігоря Коктиша, зараз він хоче відпочити і полікуватися. Каже, що ні на кого не тримає зла. Але, усе ж судитися він має намір і далі – за право жити в Україні. Суд за його позовом при визнання за ним статусу політичного біженця має відбутися у Сімферополі 12 лютого.

Володимир Притула, Радіо Свобода

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