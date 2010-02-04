Президент підписав закон про студентське самоврядування

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав закон щодо внесення змін до Закону «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 січня.

Законом надаються органам студентського самоврядування конкретні функції з організації студентського життя та участі у навчальному процесі навчального закладу. Згідно із законом, органи студентського самоврядування отримують квоту в розмірі 15% в складі вченої ради вишу.

Передбачено також, що за погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про відрахування осіб та поновлення на навчання, переведення студента, що навчається за державним замовленням, на навчання за контрактом та навпаки тощо.

Фінансовою основою діяльності студентського самоврядування стануть відрахування в обсязі не менше 0,5 відсотка “спеціального фонду” бюджету вищого навчального закладу. Не менше третини цих коштів витрачатиметься на потреби діяльності наукових товариств студентів і аспірантів.

"Закон, який отримав номер 1798-VI, наближає права студентського самоврядування в українських вузах до рівня, характерного для західних сусідів України — держав-членів Європейського Союзу", - зазначив у коментарі УНІАН голова секретаріату Української асоціації студентського самоврядування Олександр СМИРНОВ.

Він додав, що органи студентського самоврядування, студентські та молодіжні організації, окремі політики і студенти брали участь у роботі над законопроектом та боротьбі за його прийняття з 2002 року.