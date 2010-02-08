ООН розслідує випадки катувань в міліції Узбекистану

ООН має намір провести ретельне розслідування випадків катувань в міліції Узбекистану, повідомляє радіостанція "Ехо Москви".

У країну збирається приїхати спеціальний доповідач ООН з тортур Манфред Новак. Він вже закликав офіційний Ташкент дати йому дозвіл на в`їзд в країну.

ООН має в своєму розпорядженні повідомлення, що узбецькі міліціонери і слідчі систематично гвалтують і катують затриманих. Як підкреслює М.Новак, поки силовики "знають, що їм нема чого боятися, а саме так і відбувається, дуже важко вживати ефективні заходи".

Нагадаємо, за даними міжнародних правозахисників, влада Узбекистану негласно заохочують катування у відношенні ув`язнених, в країні панує "культура безкарності".

РБК