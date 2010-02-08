Кандидати в президенти не гребували антисемітською риторикою

Спостерігачі від організації CIS-EMO заявляють про використання кандидатами в президенти України ксенофобської та антисемітської риторики.

Як повідомив заступник керівника місії міжнародних спостерігачів CIS-EM, директор Міжнародного інституту новітніх держав, Олексій Мартинов, в Україні спостерігається активна експлуатація цієї тематики у виборчих кампаніях кандидатів у президенти.

Він заявив, що і в Європі, і в Росії "до такого явища як ксенофобія і фашизм" надано на найвищому рівні чіткі визначення в законодавстві. Щоправда забув згадати, що не у законодавстві, а у реальному житті кількість нападів на расистському грунті у Росії при цьому чомусь збільшилась.

Тим часом керівник місії міжнародних спостерігачів в Україні організації CIS-EMO Олексій Кочетков наголосив, що питання в тому, чи дотримується в Україні чітке законодавство. "У принципі ми повертаємося до питання, взагалі тут хтось має намір дотримуватися законів чи ні. З цим боротися можна лише законними шляхами, тобто тут мають втручатися або прокуратура, або ЦВК, або вони всі разом, має якось реагувати громадськість на ці речі. Треба про це говорити, робити зауваження", - зазначив він.

О.Кочетков також додав, що на таких висловлюваннях можна "розгойдати ситуацію дуже сильно", а потім вийти з неї буде дуже складно.

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