Інтернет може отримати Нобелівську премію миру

Інтернет номінували на Нобелівську премію миру за те, що він «заохочує діалог, обговорення і досягнення консенсусу через комунікації». Всесвітню Мережу на здобуття Нобелівської премії миру висунуло італійське видання популярного журналу Wired, відзначивши, що Інтернет зробив революцію у світі і значно вплинув на поширення демократії.

Висування Інтернет підтримали Ширін Ебаді, нобелівський лауреат 2003 року, та італійський хірург Умберто Веронезі, відомий своїми дослідженнями в галузі онкології.

Wired Italy також запустив спеціальну кампанію на підтримку Інтернету як лауреата Нобелівської премії миру, яка буде проходити до вересня 2010 року.

Нобелівська премія миру - вища нагорода за досягнення у сфері зміцнення миру, щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло.

Довідка. У 2001-му році Нобелівську премію миру отримав Кофі Аннан, «За внесок у створення більш організованого світу і зміцнення миру в усьому світі». У 2002-му - Джиммі Картер, «За свої зусилля щодо мирного залагодження конфліктів в усьому світі і боротьбу за права людини». У 2003-му - Ширін Ебаді, «За внесок в розвиток демократії і боротьбу за права людини, особливо жінок і дітей в Ірані». У 2004-му - Вангарі Маатаї, «За довгостроковий внесок у розвиток демократії та світу». У 2005-му - МАГАТЕ і Мохаммед аль-Барадеї, «За зусилля із запобігання використання атомної енергії у військових цілях і для забезпечення її застосування в мирних цілях у максимально безпечних умовах». У 2006-му - Мухаммад Юнус і Греміна-Банк, «За зусилля зі створення основ для соціального і економічного розвитку». У 2007-му - Альберт Гор і Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC), «За вивчення наслідків глобальних кліматичних змін, викликаних діяльністю людини, і виробленню заходів щодо їх можливого запобігання». У 2008 році премія дісталася Мартті Ахтісаарі, «За ті важливі зусилля у вирішенні міжнародних конфліктів, які він докладав на кількох континентах протягом трьох десятиліть». У 2009 році премію отримав президент США Барак Обама.

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