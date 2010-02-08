Комісар РЄ переконаний, що незаконна міграція не є злочином

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ переконаний у тому, що незаконна міграція не може вважатися злочином.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 4 лютого журналістам, представляючи документ: “Криміналізація міграції в Європі: аспект прав людини”.

“Одна з речей, що викликає нашу стурбованість, є тенденція до криміналізації недозволеного перебування мігрантів. Це, власне кажучи, мета цього документу”, - сказав комісар Ради Європи.

Він визнав, що останнім часом європейські уряди мають все більше підстав для посилення контролю за кордонами. Разом з тим, за словами Т.ХАММАРБЕРГА, країни повинні пам’ятати, що їх суверенітет в цьому питанні є далеко не абсолютним.

“Суверенітет країн, урядів в цьому питанні не є абсолютним. Є певні права людини, які мають поважатися, незважаючи на те, про кого йдеться”, - заявив комісар Ради Європи.

За його словами, люди мають право не відповідати на запитання, право на чесну процедуру, включаючи надання можливості висловлюватися на рідній мові, отримувати інформацію рідною мовою, право на надання юридичної допомоги.

“Це окремі права людини, які мали б поважатися”, - сказав він.

Т.ХАММАРБЕРГ також наголосив на тому, що термін “нелегальна міграція” не мав би вживатися, а нелегальних мігрантів правильніше називати особами з неврегульованим статусом, або особи без документів.

“Слово нелегальний має занадто широке значення, в тому числі, маючи певний відтінок кримінальності”, - зазначив комісар Ради Європи.