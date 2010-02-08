Луценко вважає, що справа Гонгадзе має перспективу
Працюють ультрапрофесіонали
В.о. міністра внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що справа про вбивства журналіста Георгія Гонгадзе має шанси бути завершеною.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня” (№ 4 (784) від 5-12 лютого 2010 року).
“Я вважаю, що так. Зрештою, ПУКАЧ (обвинувачений по справі) у їхніх руках. Крім того, в головному слідчому управлінні працюють ультрапрофесіонали і порядні люди”, - сказав він. В той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що звичайно відомі ж випадки, коли справи закриваються за вказівкою “згори”. “Перспективи є, але є й побоювання, що після виборів ця справа стане розмінною монетою в політичних іграх”, - сказав він.
Ю.ЛУЦЕНКО також відкинув думку, що обвинувачений по справі Олексій ПУКАЧ не доживе до суду. “Думаю, доживе. У мене склалося враження, що ПУКАЧ готовий співпрацювати із слідством у повному обсязі”, - сказав він. В той же час, во. міністра висловив побоювання, що О.ПУКАЧ здатен дати будь-які потрібні політикам свідчення і говорити не те, що було насправді, а те, що від нього чекають. “Його свідчення можуть виявитися рапортом влади-переможниці. Для ПУКАЧА життя в нормальному значенні цього слова вже скінчилося. І він бореться за те, щоб залишок його існування був хоча б мінімально комфортним”, - додав він. В ой же час Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що це тільки його особисте припущення - не посадовця, а приватної особи.
Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.
15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.
21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.
28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Водночас у Генпрокуратурі відзначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».