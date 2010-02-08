Прокуратура Сімферополя порушила справу проти членів виборчкому
15:42, 08 лютого 2010Права людини
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За фактом перешкоджання роботі
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання роботі територіальної виборчої комісії округу №2 у Криму під час проведення виборів Президента України.
Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Криму.
«8 лютого за результатами перевірки заяв, що надійшли від дільничних виборчих комісій округу №2, скарг на невиконання окремими членами виборчкомів своїх обов`язків, наглядово-слідчим відомством порушено кримінальну справу», - йдеться в повідомленні.
Справу порушила прокуратура Київського району Сімферополя.
Другий округ відповідає за вибори в одному з трьох районів Сімферополя - Київському.
Загалом у кримській автономії 10 округів, створено 1237 виборчих дільниць.
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