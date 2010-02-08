Уряд ввів у дію рішення щодо підтримки студентів

Сьогодні після оприлюднення набули чинності урядові рішення, що дозволяють фінансувати відрядження студентів та врегульовують питання виготовлення для студентів документів про освіту.

Як повідомили УНІАН в Національному студентському союзі України, постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 року №82 “Про норми відшкодування витрат, пов’язаних з направленням вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів для участі у заходах, що проводяться в Україні та за кордоном” дає можливість особам, що навчаються, офіційно брати участь у олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах тощо, а вищим навчальним закладам не боятися перевірок контролюючих органів та планувати кошти для направлення учнів, студентів, аспірантів для участі у заходах за межами ВНЗ.

Ще одним урядовим рішенням від 27 січня 2010 року №83 встановлюється, що виготовлення документів про освіту для осіб, що навчаються за кошти державного бюджету, буде здійснюватися за кошти державного бюджету.

“Поступово студентські проблеми йдуть у небуття. Цими рішеннями усунуто цілий ряд законодавчих протиріч. Відтепер усунуто порушення ст.53 Конституції України щодо безкоштовності освіти для тих, хто її здобуває на конкурсних засадах за кошти державного бюджету, статті 51 Закону України “Про освіту”, окремих статей Закону України “Про вищу освіту”, - заявив президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ.