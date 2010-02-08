Європейські спостерігачі: це добре організовані та конкурентні вибори

Вибори Президента відповідають більшості міжнародних зобов’язань, взятих Україною.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в Києві представники місії спостерігачів від ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.

У своїй заяві спостерігачі зазначили, що вибори консолідували прогрес, досягнутий, починаючи з 2004 року. Спостерігачі також дійшли висновку, що відсутність взаємодовіри між кандидатами та недосконала нормативно-правова база були одними з головних причин виникнення помічених проблем.

Професійне, прозоре та чесне голосування і підрахунок голосів повинні бути надійною основою для передачі влади мирним шляхом, йдеться у заяві спостерігачів.

“Голосування, яке відбулося вчора, стало переконливим проявом демократичних виборів. Для кожного в Україні ці вибори стали перемогою. Тепер настав час політичним лідерам країни почути вердикт народу та забезпечити передачу влади у мирний та конструктивний спосіб”, – заявив голова Парламентської Асамблеї ОБСЄ та Спеціальний координатор місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Жоао СОАРЕШ.

“Дехто вважає, що Помаранчева революція зазнала поразки. А я вважаю, що це не так. Завдяки Помаранчевій революції демократичні вибори в Україні тепер є реальністю”, – сказав голова делегації ПАРЄ Матіас ЕОРСІ.

“Це були добре організовані та дійсно конкурентні вибори, які надали виборцям можливість зробити чіткий вибір. Тепер дуже важливо завчасно запровадити недвозначні правила та усунути прогалини в законодавстві перед проведенням наступних виборів для уникнення невизначеності, яка супроводжувала ці вибори”, – заявила голова місії ОБСЄ Бюро з демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ) зі спостереження за виборами Хайді ТАЛІАВІНІ.