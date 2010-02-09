«Омонівці» розігнали акцію опозиції в Мінську

Напередодні в Мінську було заарештовано 20 опозиціонерів, які мали намір провести акцію солідарності з політв`язнями Миколою АВТУХОВИЧЕМ і Володимиром ОСИПЕНКОМ, які рівно рік утримуються в слідчому ізоляторі, повідомляє сайт «Хартія-97».

За півгодини до початку акції на Жовтневій площі і проспекті Незалежності, біля виходів з метро і підземних переходів, чергували змопівці в штатському. Щойно опозиціонери вийшли на площу і дістали портрети політв`язнів, на них накинулися десятки працівників ЗМОПу у формі і штатському. Із застосуванням грубої сили, б`ючи опозиціонерів закинули в два міліційні автобуси. Серед затриманих – активісти громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Євген АФНАГЕЛЬ, Поліна КУР’ЯНОВИЧ, Максим ВІНЯРСЬКИЙ, лідер «Моладзі БНФ» Андрій КРЕЧКО, один з лідерів «Маладога Фронту» Микола ДЕМИДЕНКО та інші.

За даними «Хартії-97», журналістам не давали знімати того, що відбувається. Як і на колишніх акціях опозиції, до кожного кореспондента було приставлено кілька чоловік у штатському, які закривали об`єктиви фото- і відеокамер, штовхали журналістів, били їх по руках і апаратурі і не давали виконувати професійні обов`язки.

При цьому змопівці в штатському не представлялися і не показували ніяких документів. Працівники міліції у формі, що знаходяться на площі, на прохання журналістів звернути увагу на невідомих людей, що нападали на них, не реагували.

Затриманих на площі опозиціонерів звільнили без складання протоколів і пред`явлення будь-яких звинувачень через дві години. В активістів опозиції взяли відбитки пальців і зняли їх на відеокамеру.