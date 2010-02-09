Книгарню «Сяйво» у Києві захопили 50 людей

Верховна Рада України доручила голові Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів зловживань київської влади Кирилу КУЛИКОВУ та парламентському комітету з питань культури і духовності з’ясувати ситуацію навколо приміщення книгарні «Сяйво» у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення 50 особами приміщення книгарні «Сяйво».

Він закликав парламент втрутитись в цю ситуацію, оскільки, за його словами, може статися так, що в Україні«книгарень скоро не буде».

М.ТОМЕНКО закликав депутатів з фракції Партії регіонів також втрутитись в цю ситуацію, і таким чином показати, що «вони не на стороні ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який знищує все українське в Києві».

Голова ВР Володимир ЛИТВИН підтримав цю пропозицію, зазначивши, що «твориться, по суті справи, неприхований бандитизм відносно останньої книгарні».

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2009 р. у столичній прокуратурі повідомили, що опротестували рішення Шевченківської районної державної адміністрації, яким завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ “Книгарня “Сяйво” за адресою: вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6.

Протест був винесений за результатами перевірки щодо законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була здійснена за дорученням прокурора міста Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

В прокуратурі підкреслили, що внаслідок дій чиновників Шевченківської райдержадміністрації ТОВ “Книгарня “Сяйво” позбавлено права на участь у приватизації. Зокрема, приватизація проведена без належного інформування громадськості та, насамперед, орендаря (“Сяйво”), чим порушено вимоги Закону України «Про приватизацію державного майна».