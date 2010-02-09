Набув чинності закон про відповідальність за поширення порнографії

9 лютого 2010 року набуває чинності Закон країни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії» № 1819-VI відомий як «Закон 404», повідомляє Інститут медіа права. Сьогодні закон опубліковано в газеті «Голос України».

Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, закону про телекомунікації та про захист суспільної моралі.

У кримінальному кодексі розширено і модифіковано статтю про виготовлення, збут і розповсюдження порнографії. Так, за ввезення, виготовлення, перевезення чи переміщення товарів, зображень та предметів порнографічного характеру (в т.ч. кіно- та відеопродукції, комп`ютерних програм) з метою розповсюдження, в т.ч. збуту, за примушування участі в їх створенні; за збут неповнолітнім таких об`єктів, якщо такі дії вчинено за попередньою змовою групою осіб чи повторно або з отриманням доходу у великому розмірі (від 3400 грн.).

За поширення вищеназваних об`єктів, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі таких об`єктів встановлено відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп`ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування. У разі повторного вчинення злочину або якщо злочин вчинено групою осіб або якщо особа отримала дохід понад 3400 грн. планка покарання сягає 7-12 років позбавлення волі з відповідними вилученнями і забороною займати посади.

Законом про телекомунікації встановлюється обов`язок для операторів і провайдерів телекомунікацій на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії. Окрім того, оператори та провайдери мають зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

Закон про суспільну мораль поповнено новими визначеннями понять дитячої порнографії, обігу продукції сексуального характеру. Також «з метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх» встановлено заборону на виготовлення (виробництво), зберігання, рекламу, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції, а також пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію.

На думку медіа юристів, законодавець мав чіткіше прописати норму щодо порядку надання інформації про з`єднання свого абонента та термін зберігання такої інформації.

«Телекритика»