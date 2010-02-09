У Дніпропетровську затримано суддю-хабарника

Працівники ГУБОЗ та Генеральної прокуратури під час отримання останньої частини хабара в розмірі 15 тис. грн. затримали «на гарячому» суддю одного з райсудів Дніпропетровська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, суддя вимагав хабар у розмірі 25 тис. грн. від уродженки Дніпропетровська за зміну запобіжного заходу з арешту на особисту поруку та за винесення вироку суду, не пов’язаного з позбавленням волі. За вимогою вказаної особи хабар передавався частинами. Першу частину у розмірі 10 тис. грн. хабарнику було передано за тиждень до цього.

Відносно судді Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.