Замовних матеріалів у телевізорі поменшало

У передостанній тиждень виборчої кампанії загальна кількість матеріалів у випусках новин всеукраїнських телеканалів із порушеннями стандартів, які можуть свідчити про замовний характер, знизилась майже у півтора рази.

Про це свідчать передані УНІАН результати моніторингу, який проводить громадська організація «Телекритика» у рамках проекту громадської організації Internews Network «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян».

За даними "Телекритики", загальна кількість таких матеріалів протягом тижня становила 55, що на 19 менше, ніж на минулому тижні; при цьому лише 47 імовірно замовних сюжетів і повідомлень були присвячені політичній тематиці. Найбільше підозрілих матеріалів було виявлено у новинах ICTV (13) та «Інтера» (12); Перший Національний показав 9 сюжетів та повідомлень із такими порушеннями, Новий канал – 7, «1+1» - 6, СТБ – 5. Найменше – лише 1 і 2 матеріали відповідно – було виявлено у новинах 5 каналу та ТРК «Україна».

26 матеріалів із порушеннями, що свідчать про замовний характер, було створено на користь Юлії ТИМОШЕНКО, 22 – Віктора ЯНУКОВИЧА. Лише 7 матеріалів були на користь інших суб`єктів, серед них фонд Віктора ПІНЧУКА та Сергій ТІГІПКО.

Як свідчать результати моніторингу, Дещо знизилась кількість повідомлень із порушеннями стандартів, які не свідчать про замовність. На першому місці в антирейтингу телеканалів за цією ознакою залишається «1+1» із 235 матеріалами, на другому – Новий канал із 137 матеріалами; середню кількість неякісних матеріалів показали ICTV (128) та «Інтер» (108). Найкращим є показник 5 каналу (57) та СТБ (69).

Довідка УНІАН. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту. Матеріалу проекту читайте у рубриці «Медіаграмотність» сайту «Телекритика».