Добкіна поставили в один ряд із Калашниковим

Мер Харкова Михайло ДОБКІН, назвавши журналістку „ручною собачкою своїх господарів”, вписав себе золотими літерами у сонм „видатних” діянь політиків нашого часу.

Про це йдеться у заяві голови комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрія ЛУКАНОВА, текст якої має в розпорядженні УНІАН..

"Здійснивши такий рішучий вчинок, він (М.ДОБКІН - УНІАН) став поруч з Віктором ЮЩЕНКОМ, який свого часу назвав журналіста "мордою", Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який запропонував журналісту не бовтати язиком, Олександром ТКАЧЕНКОМ, який вирвав у журналістки мікрофон і жбурнув його на підлогу, з Олегом КАЛАШНИКОВИМ, після теплого спілкування з яким телегрупі каналу СТБ довелося інтенсивно лікуватися, - заявив Ю. ЛУКАНОВ.

В той же час він зазначив, що журналісти певною мірою самі сприяють тому, щоб до них ставилися подібним чином. „Днями в штабі Януковича я бачив як колеги намагалися взяти інтерв’ю у Олега КАЛАШНИКОВА, який свого часу відправив у нокаут оператора каналу СТБ. – каже Ю,ЛУКАНОВ, - Після такого вчинку КАЛАШНИКОВ мав би бути ігнорований ЗМІ, натомість журналісти ставляться до нього як до шанованої особи. Чого ж дивуватися, що їм хамлять знову і знову?”.

Як повідомляв УНІАН, інцидент між Харківським міським головою М.ДОБКІНИМ і журналісткою АТН Катериною МОРОЗОВОЮ стався 3 лютого. На прес-конференції журналіст поставила меру запитання, як він оцінює якість прибирання харківських доріг від снігу й льоду та чи знайшли винних, які невчасно зняли агітацію В.ЯНУКОВИЧА в першому турі виборів. У відповідь М.ДОБКІН заявив: «Я буду разговаривать с вами, когда вы наберетесь мужества, встанете с колен, во-первых, мне неудобно с вами в такой позе разговаривать... Наберитесь мужества, станьте журналистом, а не ручной собачкой в руках хозяев». Також М.ДОБКІН закликав журналістів до об`єктивності, перед тим зауваживши, що «увечері харків`яни побачать їх гнилі репортажі».