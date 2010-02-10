ООН знайшла таємні в'язниці по всьому світу

Багато країн світу, включаючи Росію, США, Алжир, Китай, Єгипет і Судан, протягом останніх дев’яти років продовжували порушувати права людини, викрадаючи і утримуючи в таємних в’язницях опозиціонерів і підозрюваних у екстремістській діяльності, йдеться в опублікованій цими днями доповіді Організації Об’єднаних Націй.

ООН опублікувала список, що складається з декількох десятків країн-порушниць.

«Таємне утримання у в’язницях заради боротьби з тероризмом залишається серйозною проблемою світового масштабу», – цитує агентство «Ройтерз» 226-сторінкову доповідь чотирьох незалежних експертів ООН, які протягом року вивчали дані про польоти літаків і опитували колишніх в’язнів. У березні доповідь передадуть Раді ООН з прав людини.

На думку експертів, настав час притягнути винних до відповідальності, жертвам і їх родичам слід виплатити компенсацію.

«Таємне ув’язнення можна саме по собі розцінювати як катування або жорстоке поводження як з безпосередніми жертвами, так і з членами їхніх сімей», – вважають автори доповіді.

Справжньою метою таємних в’язниць є приховування того факту, що ув’язнених катували або піддавали приниженням для отримання інформації, або з метою змусити їх мовчати, мовиться в документі.

За словами експертів, Женевські конвенції забороняють таємні тюрми. Ніщо не може служити виправданням таємного ув’язнення підозрюваних – ані надзвичайний стан в країні, ані збройний конфлікт, – вказують автори доповіді.

«Незважаючи на недвозначні заборони, таємні в’язниці продовжують працювати в усьому світі під прикриттям боротьби з тероризмом», – мовиться в доповіді.

Радіо Свобода