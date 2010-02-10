Правозахисний фонд ім. Раїси Марочкіної та Фонд Рози Люксембург (Rosa Luxemburg Stiftung) запрошують на круглий стіл на тему “Запобігання росту ксенофобії: у пошуках спільних стратегій”, що відбудеться 13 лютого 2010 року в місті Чернігів. До участі у круглому столі запрошуються представники антифашистських та правозахисних організацій, ліві активісти, представники національних громад.

Цей захід є першим у серії круглих столів, що відбудуться в різних містах України - у Львові, Одесі, Дніпропетровську, з 13 лютого по 20 березня 2010 року та звершаться результуючою конференцією у м. Києві 21 березня 2010 року - у Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

Дата та місце проведення: 13 лютого 2010 року о 12:00. м. Чернігів, вул. Шевченка, 99а, (конференц-зала готелю «Придеснянський»)

Для обговорення у форматі круглого столу пропонуються наступні теми:

1. Ультра-праві політичні сили та рухи в Україні: загальний аналіз і визначення небезпеки.

2. Активність неонацистських та ксенофобських організацій у регіоні, методи протидії з боку громадськості.

3. Расистські напади на представників етнічних меншин та оцінка реакції держави.

4. Протидія поширенню расистських настроїв серед молоді.

5. Створення інструментів для обміну інформацією та координації антифашистських, правозахисних організацій, національних громад для протидії проявам расизму, ксенофобії, антисемітизму на всеукраїнському рівні.

Особливістю круглого столу стане те, що у ньому приймуть участь активісти молодіжного антифашистського руху, які знаходяться безпосередній конфронтації з нонацистами. Окрім того, буде оприлюднено факти зв’язків між ультраправими і легальними організаціями, бізнесом, владою.

Актуальність теми викликана систематичністю проявів расизму, антисемітизму та інших форм дискримінації у різних регіонах України, зростанням популярності ультраправих політичних сил та рухів, а також необхідністю консолідованої громадянської протидії цим явищам.

Контакти:

Павло Клименко 8-063-715-31-14 pavelxklymenko@gmail.com

Дудін Віталій 8-063-195-41-94 d_vitaliy87@ukr.net