Китай закликав суддів рідше вдаватися до смертної кари

Верховний суд Китаю закликав суддів на місцях скоротити кількість ухвалених смертних вироків, повідомляє Reuters з посиланням на Сіньхуа.

Згідно із заявою Верховного суду, страти заслуговує лише невелика група злочинців, і цей захід покарання повинен застосовуватися тільки в крайніх випадках. Для застосування страти, на думку суду, необхідна також наявність потужної доказової бази або вичерпних свідчень свідків.

Крім того, суддів закликали бути поблажливішими до людей похилого віку і дітей, проте з усією суворістю карати тих, хто скоює злочин вже не вперше. Верховний суддя Китаю заявив, що ці вимоги є частиною політики "помірно-поблажливого правосуддя", яка вперше була випробувана Пекіном в 2006 році.

Експерти вважають, що заяви китайської влади приурочені до конгресу проти страти, який пройде в Женеві в лютому 2010 року. Очікується, що Китай напевно виявиться однією з найбільш обговорюваних країн на цій зустрічі.

КНР вважається світовим лідером за кількістю регулярних смертних вироків, нагадує Лента.ру. стратою в Китаї карається близько 60 різних злочинів, зокрема не пов`язаних з насильством чи економічними правопорушеннями. За статистикою Amnesty International, впродовж 2008 року китайські судизасудили до страти не менше 7 тисяч осіб. Близько 2 тисяч вироків приведені у виконання.