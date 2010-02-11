Значно зросла кількість нападів на школи та вчителів

У доповіді, підготовленій ЮНЕСКО, зазначається, що за останні три роки значно зросла кількість нападів на школи і вчителів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У доповіді наголошується, що багато нападів були здійснені в політичних або ідеологічних цілях.

Вони здійснюються як представниками державних органів, так і недержавними групами.

Цей феномен був вперше відмічений в Афганістані, де його пов`язують з неприйняттям ідеї навчання дівчат.

Проте в доповіді зазначено, що такі напади відбуваються дедалі частіше: вбивства вчителів, вибухи в школах і спроби спалити школи мали місце в 32 країнах.

Автори доповіді закликають ретельно відстежувати ситуацію і вживати заходів задля підвищення безпеки навчальних закладів.