Хто відшкодує витрати травмованим на слизьких вулицях?

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО рекомендує головам райдержадміністрацій та їх заступникам зустрітися з киянами, які травмувалися внаслідок неякісного прибирання снігу, розглянути кожну скаргу та забезпечити постраждалим відшкодування витрат на лікування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося на нараді у столичній мерії, що присвячувалась стану розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та ситуації з перерахунком за послуги населенню у зв’язку з неприбраним з вулиць снігом.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я в інформації щодо вуличного травматизму, у Києві лише впродовж 25-31 січня 2010 року отримали переломи 1 тис. 413 осіб.