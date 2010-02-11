ВР планує змінити процедуру амністії

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону “Про застосування амністії в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 258 народних депутатів з 421, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про застосування амністії в Україні”, виклавши його в новій редакції. При цьому пропонується заборонити застосування амністії на стадії дізнання, досудового слідства, а також, коли кримінальна справа знаходиться в провадженні суду, але не розглянута останнім.

Проектом закону також розширюється коло засуджених осіб, до яких амністія не може бути застосована взагалі, насамперед, до засуджених за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину, які відбули менше двох третин призначеного вироком суду основного покарання; до осіб, засуджених за злочини середньої тяжкості, які відбули менше половини призначеного вироком суду основного покарання; а також до осіб, які вчинили злочини будь-якого ступеня тяжкості, наслідком яких стала загибель двох або більше осіб.

Крім того, передбачено зміну порядку звільнення засуджених від відбуття додаткової міри покарання, а саме: передбачатиметься, що особа може бути звільнена від відбуття додаткового покарання (крім конфіскації майна), якщо на день набрання законом про амністію чинності вирок суду в частині додаткового покарання не було виконано; що ж стосується звільнення від покарання у вигляді штрафу (як основного так і додаткового виду), засуджена особа звільняється від сплати штрафу тільки в тому разі, коли вона засуджена до такого покарання після набрання законом про амністію чинності. В іншому випадку засуджений від сплати штрафу не звільняється і сплачений штраф йому не повертається.

У зв‘язку зі скасуванням положення закону про можливість застосування амністії на стадії дізнання та досудового слідства, відповідні зміни буде внесено до статті 44 Кримінального кодексу України, де зазначені підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності, й до статті 86 цього Кодексу, в якій йдеться про застосування амністії; також буде внесено зміни до статті 6 КПК України, в якій викладено обставини, що виключають провадження в кримінальній справі. Крім того, пропонується доповнити КПК України новою статтею 6-1, в якій визначається порядок звільнення особи від покарання внаслідок акта амністії.