Через терни.... до ОСББ

Власники квартир - проти забудовника. Мешканці одного зі столичних будинків хочуть реалізувати своє конституційне право на створення об’єднання власників квартир, але забудовник — категорично проти. Чиновники кажуть, що така ситуація типова не тільки для столиці. Вони обіцяють розібратися та допомогти, втім, далі обіцянок справа не йде.

Як корабель назвеш, так він і попливе. Мешканці "Голосіївської фортеці" правдивість цього вислову перевірили на власному... будинку. Хоч житло і сучасне, воювати за нього доводиться, як у середньовіччі.

Історія створення об’єднання власників багатоквартирних будинків “Голосіївської фортеці” почалася декілька років тому. Один із мешканців новобудови та власник щойно придбаної квартири Василь Гецко ініціював створення такого об’єднання. Він переконує: якби ОСББ хоча б колись вдалося створити, власники квартир самі б контролювали тарифи на комунальні послуги й дбали б про обслуговування будинку. Більше трьох сотень мешканців (а це — майже 95% тих, хто проживає в будинку) — за обома руками. От тільки забудовник проти.

Забудовник - це один з директорів "Київміськжитлобуд", депутат Київради та директор аеропорту “Жуляни” Денис Костржевський. Він подав судовий позов як один з мешканців цього будинку. Втім, у новобудові ми його, на жаль, не знайшли. З квартири вийшла жінка, яка на питання відповідати відмовилася. За інформацією юристів пана Костржевського, у суд він звернувся, оскільки, документи на створення ОСББ було оформлені некоректно. Втім, у Голосіївській райдержадміністрації йому заявили, що всі документи, подані ініціаторами створення ОСББ, зібрані повністю та складені правильно. Але процес виникнення об’єднання тим не менше уповільнився.

Голова ще недіючого ОСББ Василь Гецко каже: "Нам не дають реалізовувати своє конституційне право створити об`єднання в будинку, встановлюють безапеляційно якісь великі тарифи і відповідно єдиний шлях встановлювати і господарювати самим - це створення об`єднання співвласників, але сьогодні ми цих можливостей позбавлені".

Альтернативу мешканцям надали — приватний ЖЕК, створений на території новобудови "Голосіївська фортеця" тим таки ж забудовником. Втім, власники квартир самі підрахували: обслуговування будинку через ОСББ було б щонайменше вдвічі дешевшим, ніж через цей ЖЕК. Але найголовніше — якіснішим, оскільки нині за послуги мешканці сплачують чимало, а отримують зовсім небагато.

Один із мешканців будинку пенсіонер Валентин Антонович бідкається на послуги ЖЕКу та його ставлення до мешканців: "У квітні, коли півмісяця було опалення, нам нарахували більше, ніж у лютому, я прийшов дізнаватися - так мене навіть не допустили подивитися на лічильники. Нам і слова не дають сказати! Чому тут нечищені дороги, хоч сплачуємо ми за це більше, ніж решта киян? Чому сміття вивозиться не щодня? Чому з чотирьох ліфтів працюють не всі? Хіба це по-людськи? Ось ми і хочемо самі за всім слідкувати!"

Дізнатися у директора ЖЕКу, чому мешканці не можуть достукатися до комунальників, нам, на жаль, не вдалося: він поїхав, щойно побачив пресу. Поспішав настільки, що навіть власний кабінет забув замкнути.

Втім, вдалося поспілкуватися з самим забудовником: у телефонній розмові Денис Костржевський розказав: мешканці "Голосіївської фортеці" - ось хто справжні рейдери та аферисти. І це вони, а не забудовник, планують прокрутити фінансові махінації. Сам же пан Костржевський не проти ОСББ, але хоче, щоб усе було за законом, а не так, як це робить ініціатор об’єднання Василь Гецко.

Адвокат Дениса Костржевського Артур Гордієнко додає: нічиїх прав забудовник не порушує. ЖЕК бере з мешканців гроші за обслуговування прибудинкової території, квартир, великих за площею, консьєржок та охоронців — врешті-решт, будинок-то бізнес-класу. Тому й виходить чимала сума. Артур Гордієнко продовжує: самі ініціатори створення ОСББ — ніхто інші, як бунтівники. Але революцію здіймають через свої... борги за квартплату.

"Людина (Василь Гецко - Авт.) поставила собі за корисливу мету - створити це об`єднання, стати його керівником, очолити і створити таку ситуацію, коли заблокується надання житлових послуг на фоні якихось спорів, судових тяганин. Сам же винен більше 4 тис. гривень за квартплату. Жоден з документів він не оформив правильно, ось ми і вирішили подати до суду, аби не допустити створення такого об’єднання, який робиться не згідно із юридичними нормами", - заявляє Артур Гордієнко.

На боці створення об`єднань власників багатоквартирних будинків міністерство ЖКГ. У відомстві визнають: нині українцям і справді досить важко зробити ОСББ: історія з “Голосіївською фортецею” - типова для кожного міста. У Києві взагалі таких ОСББ створюється найменше. А от у Донецьку за рік їх виникло більше тисячі. "Все залежить від влади на місцях, - пояснює міністр ЖКГ Олексій Кучеренко. - Хто розуміє, що з цього є користь людям, — погоджується, хто ж хоче нажитися — перешкоджає у будь-який спосіб створити такі об’єднання. Але опускати рук не варто", - радить міністр.

На думку Олексія Кучеренка, будинок не можна приймати в експлуатацію, якщо не створено ОСББ. "Будинок побудували, з людей зібрали гроші, поділили там їх непогано, по всьому ланцюгу, добре, якщо самим будівельникам (а будівельник та забудовник — різні речі) дісталося! Хочу ще раз сказати — люди, об’єднуйтесь, створюйте, якщо забудовники категорично проти - звертайтеся до міністерства: я особисто знаю, як з ними розмовляти", - каже чиновник.

Міністр обіцяє наполягати на створенні таких об`єднань в кожному багатоквартирному будинку, відповідний законопроект уже другий рік лежить у парламенті. Але поки чиновники обіцяють, процес створення таких ОСББ в Україні так і не просувається. За останні п’ять років їх в Україні виникло лише 10 тис. Самим же мешканцям дедалі важче боротися власними силами з забудовниками. Українці бунтують, шукають правди у судах, але успіхом така боротьба поки так і не увінчалася.

Катерина Бессарабова