Україні потрібна "дорожна карта" боротьби з інтернет-піратством

Усі суб’єкти українського інтернет-ринку повинні об`єднатися для розробки спільної "дорожньої карти" боротьби з піратством в мережі інтернет.

Як повідомили УНІАН у Державному департаменті інтелектуальної власності, про це заявив заступник голови Держдепартаменту Валентин ЧЕБОТАРЬОВ під час засідання Українсько-американської групи співпраці з питань забезпечення виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Представник економічного відділу Посольства США в Україні Ерік ЗАЛЬЦМАН зазначив, що інтернет-піратство – це "проблема номер один у світі" і необхідність її вирішення стосується кожної країни вже сьогодні. "Уже 10 років поспіль США відпрацьовують механізми боротьби з піратством у мережі інтернет. Увага приділяється й впровадженню суворішого законодавства, і технічним можливостям, і освітнім програмам, однак, як показує статистика, 2/3 користувачів інтернету не вважають за необхідне сплачувати кошти за використання творів авторського права, які розповсюджуються в глобальній мережі", – зазначив Е.ЗАЛЬЦМАН.

Однак, на переконання дипломата, якщо наразі й немає вдосконаленої та успішної моделі боротьби з цим явищем у світі, то це ще не причина бездіяльності в напрямі захисту творчих людей, чиї права порушуються в інтернеті.

У свою чергу представники Інтернет Асоціації України (ІнАУ) виступили з пропозицією вирішити на правовому рівні питання розмежування інтернет-провайдерів і провайдерів контенту.

За словами члена правління ІнАУ Вікторії КРАВЧЕНКО, нині в Україні під час вирішення питання виявлених порушень прав у мережі інтернет робляться неправильні висновки про те, хто такі інтернет-провайдери.

"Інтернет-провайдери – це лише технічна база, яка регулює сферу передачі даних, тоді як інформаційним наповненням займаються вже безпосередньо провайдери контенту. А саме в нього й знаходяться авторські права на ЗМІ, фільми, музику, сайти компаній тощо. Інтернет-провайдер не може контролювати, що відбувається в самій мережі інформаційного наповнення абонентів, а значить, не може й нести спільну відповідальність з провайдерами контенту, бо не відповідає за наповнення. Проте страждає врешті-решт саме він", – наголосила В.КРАВЧЕНКО.

Голова правління ІнАУ Тетяна ПОПОВА зауважила, що ця організація готова до спільного діалогу з правовласниками. "Ми готові й технічно можемо відключити свого абонента після попередження, якщо він порушуватиме чиєсь авторське право. Але саме правовласники повинні повідомити нам про порушення. Ми реагуємо на такі листи й готові набути авторське право", – резюмувала Т.ПОПОВА.