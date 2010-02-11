Україні потрібна "дорожна карта" боротьби з інтернет-піратством
Як змусити "юзерів" платити гроші?
Усі суб’єкти українського інтернет-ринку повинні об`єднатися для розробки спільної "дорожньої карти" боротьби з піратством в мережі інтернет.
Як повідомили УНІАН у Державному департаменті інтелектуальної власності, про це заявив заступник голови Держдепартаменту Валентин ЧЕБОТАРЬОВ під час засідання Українсько-американської групи співпраці з питань забезпечення виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності.
|Ерік Зальцман
Однак, на переконання дипломата, якщо наразі й немає вдосконаленої та успішної моделі боротьби з цим явищем у світі, то це ще не причина бездіяльності в напрямі захисту творчих людей, чиї права порушуються в інтернеті.
У свою чергу представники Інтернет Асоціації України (ІнАУ) виступили з пропозицією вирішити на правовому рівні питання розмежування інтернет-провайдерів і провайдерів контенту.
За словами члена правління ІнАУ Вікторії КРАВЧЕНКО, нині в Україні під час вирішення питання виявлених порушень прав у мережі інтернет робляться неправильні висновки про те, хто такі інтернет-провайдери.
|Вікторія Кравченко
Голова правління ІнАУ Тетяна ПОПОВА зауважила, що ця організація готова до спільного діалогу з правовласниками. "Ми готові й технічно можемо відключити свого абонента після попередження, якщо він порушуватиме чиєсь авторське право. Але саме правовласники повинні повідомити нам про порушення. Ми реагуємо на такі листи й готові набути авторське право", – резюмувала Т.ПОПОВА.