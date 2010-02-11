Уточнено правовий статус осіб, які мають проводити судову експертизу

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 41 Господарського процесуального кодексу України (щодо призначення судових експертиз)". Законом уточнюється правовий статус осіб, які мають проводити судову експертизу.

Так, згідно із законом, "проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом "Про судову експертизу".

Необхідність прийняття закону обумовлювалася тим, що у Господарському процесуальному кодексі України були відсутні вимоги щодо осіб, які залучаються судом до проведення судової експертизи. Відсутність зазначених вимог могла призвести до неякісного та некваліфікованого проведення судових експертиз.

Завданням закону є забезпечення якісного проведення судових експертиз та залучення в якості експертів осіб, які відповідають вимогам Закону України “Про судову експертизу”.