Колектив запорізької газети «Острів свободи» звільнився через цензуру?

Редакційний колектив запорізького тижневика «Острів свободи» звільнився майже у повному складі після приходу в газету нового видавця. Про це йдеться в заяві журналістів, опублікованій в останньому числі газети, повідомляє інтернет-видання «proUA».

«"Нові" цілі проекту, проголошені новим видавцем Валерієм Фоменком, - газета як "політичний інструмент" знищує сам дух "Острова Свободи"... Вперше за чотири роки ми познайомилися із забутими у професійному світі журналістики темниками, в яких чітко описувалося, хто відтепер "хороший", а кого треба очорняти...», - йдеться в повідомленні представників редакції.

«Наше звільнення - це протест проти тиску на журналістів і спроб перетворити журналістику нехай навіть в окремо взятій газеті на придаток піару, спрямованого на досягнення вузької політичної мети.

Ми дякуємо тим, хто дав нам можливість зростати і вчиться в цьому унікальному проекті. Всіх, хто крок за кроком допомагав нам звільнятися від неуцтва, сумнівів і страхів. Ми дякуємо нашим читачам, які вірили в нас і довіряли. Ми віримо у те, що свобода - це вища цінність», - пишуть автори заяви. Вони підкреслюють, що колектив готовий продовжувати роботу в «Острові свободи», але не з новим видавцем.

Як розповіла ТК головний редактор газети Наталія Виговська, до того, як «Острів свободи» вступив у медіа-холдинг, що належить Валерію Фоменку, з виданням було укладено низку домовленостей. «Він, як генеральний директор холдингу, мав займатись фінансовою діяльністю проекту, а як, як редактор - продовжувати відповідати за редакційну концепцію та політику. Але з перших же днів чомусь всі домовленості з його боку були порушені, і у нас почалися конфлікти. Його претензії полягали в тому, що я не пишу те, що він вважає за потрібне. У нас навіть є приклад темника, за яким журналісти мали написати матеріали», - розповідає пані Виговська

За її словами, в такому режимі редакція працювала тиждень і видала номер в звичайному форматі. Після цього конфлікт серйозно загострився. У вівторок, 9 лютого, за кілька годин до відправлення газети у типографію, головний редактор отримала наказ за підписом пана Фоменка. «В документі було зазначено, що,оскільки я не є працівником його компанії, то не маю права перебувати у цьому приміщенні. У випадку ж, якщо я буду намагатися потрапити до офісу, інші співробітники газети мають викликати міліцію». Крім цього, в наказі пан Фоменко назвав себе в.о. головного редактора».

Після отримання наказу пані Виговська вирішила залишити роботу у редакції. «Ми доробили газету вже за територією видавництва. Колектив вирішив піти зі мною, це рішення співробітники прийняли самостійно», - розповідає редактор.

У коментарях ТК Валерій Фоменко заяву пані Виговської назвав вигадками та «спробою відбілити сеье перед фактами порушення трудової дисципліни». «Наталію Виговську відсторонили від посади генерального директора підприємства ще у січні минулого року, коли видання належало іншому підприємству. Напевно, за різні порушення. Тому коли вона стала підпорядковуватись комусь - мені як директору - їй це не сподобалось, і вона прийняла рішення піти і забрати з собою весь колектив», - розповів він.

Щодо документів, які Наталя Виговська надала у розпорядження ТК, пан Фоменко зазначив:

«Я можу відповідати за ті документи, які я підписував. А як я можу відповідати за вигадки Виготської? Звичайно був наказ, і він був підписаний, адже вона відмовлялась оформлюватись на підприємстві, хоча ми неодноразово просили її написати заяву про прийом на роботу. Врешті-решт терпіння у нас луснуло, і ми були змушені заборонити їй з`являтись на території підприємства, до якого вона не має жодного стосунку. Але вона відреагувала тим, що просто пішла і забрала з собою всю редакцію. Після цього розпочалися звинувачення у темниках».

Він підкреслив:

«Ми не плануємо реагувати на дії Наталі Виговської. У нас багато роботи, ми маємо займатися покращенням контенту, дизайну газети. Але для людей, яких вона забрала з собою, це просто трагедія. Що ми маємо написати у їхніх трудових книжках - звільнення за прогули чи за політичними переконаннями? Як з ними вирішувати це юридичне питання? А про що Виговська думала, коли випуска піратський номер? Вона не мала права це робити. Вона обдурила типографію і підставила підприємство. А це вже кримінальна справа - шахрайство».

За словами пана Фоменка, над черговим номером «Острова свободи» працює нова команда.

За інформацією proUA, Валерій Фоменко - генеральний директор ТОВ «Запоріжжя Медіа», ТОВ «Мрія-Нова», ЗФ ВАТ «Комсомольська правда» в Україні»», видавців запорізьких випусків газет «Телетиждень», «Телетиждень Плюс», «Комсомольська правда в Украине», «Телескоп», «Мрія», «Удача». Він також є ведучим медіапроекту виборчого блоку «Запоріжжя - наше місто», програми «Запоріжжя - рідний край», що виходить на ТРК «Алекс».

ТК інформуватиме читачів щодо перебігу подальших подій.

«Телекритика»