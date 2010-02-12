Прокуратура РФ пропонує брати у мігрантів відбитки пальців

Російські слідчі пропонують брати у мігрантів відбитки пальців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Слідчого комітету при прокуратурі РФ Олександр БАСТРИКІН на розширеному засіданні колегії СКП.

«За нашою ініціативою було проведено міжвідомчу оперативну нараду. Нами внесено конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері міграційних відносин, зокрема, щодо введення дактилоскопічної та геномної реєстрації мігрантів, посилення відповідальності посадовців і громадян за порушення міграційного законодавства», - сказав О.БАСТРИКІН.

Він зазначив, що останнім часом значний вплив на стан злочинності в Росії мають міграційні процеси. За його словами, складне економічне становище у світі, посилення конкуренції на ринку праці, масові звільнення працівників призвели до масштабного припливу до Росії населення з колишніх союзних республік і країн далекого зарубіжжя.

«Це породжує проблеми, пов`язані зі зростанням тіньової економіки і корупції», - сказав він.

За його словами, в цілому по Росії неухильно зростає кількість злочинів, скоєних іноземцями. Так, у 2009 році кількість злочинів, скоєних іноземцями, зросла на 8%, або майже 60 тис. злочинів, а на 9% збільшилась кількість злочинів, скоєних громадянами держав - учасниць СНД (53 тис.).

Також він повідомив, що кожен другий злочин скоюється мігрантами в Москві, кожний третій – у Московській області.