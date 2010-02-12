США хоче, щоб після виборів в Україні не забули про правові реформи

Якщо Україна прагне стати частиною демократичної світової спільноти, в країні мають бути продовжені реформи у сфері верховенства права та правоохоронній сфері. Не зважаючи на зміну політичних еліт в країні має бути забезпечена робота над законопроектами у відповідних галузях, розробка яких тривала останні кілька років, та над створенням інституцій, які б забезпечували повноцінну реалізацію та захист громадянських прав та свобод в Україні.

На цьому наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Теффт у ході зустрічі з Міністром юстиції України Миколою Оніщуком, яка відбулася 12 лютого в Міністерстві юстиції. Учасники зустрічі обмінялися думками щодо перспектив продовження в Україні реформ у правовій сфері, у сфері кримінальної юстиції, судової реформи, а також у сфері запобігання та протидії корупції.

«Розвинуті демократичні країни з пристрастю ставляться до питань верховенства права. Це є підвалини державності, які необхідні для забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод громадян», - наголосив Посол.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи продовження в Україні після президентських виборів роботи над Кримінальним процесуальним кодексом, проект якого був розроблений Міністерством юстиції і знаходиться на стадії ухвалення урядом. Наголошувалося на необхідності продовження роботи над законопроектами про прокуратуру, статус суддів. Підкреслювалася важливість запровадження нового антикорупційного законодавства, яке має вступити у силу з 1 квітня 2010 року.

Міністр юстиції України Микола Оніщук запевнив Посла США в безальтернативності цього шляху.

«Українське суспільство зробило суттєві кроки у реалізації доктрини верховенства права за останні п‘ять років і прагне, щоб набуті цінності, в тому числі у сфері прав людини, були збережені. Це підтверджують і заяви, які лунають від політичних еліт України з усіх таборів», - наголосив український Міністр.

Разом з тим, висловив переконання Міністр юстиції України, інтенсивність та результативність започаткованих реформ буде залежати від бажання та готовності демократичних країн – Європейського Союзу та США, підтримати Україну на шляху цих реформ.

«Для отримання ефективних результатів потрібна консолідована робота як всередині України, так і з боку наших партнерів у світі», - наголосив український Міністр у ході зустрічі з Послом США Джоном Теффтом.