За подвійне громадянство українців обмежать в правах?

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо громадянства". Законопроектом (реєстр. №5318) пропонується встановити додаткові законодавчі механізми запобігання випадків подвійного громадянства, а також обмеження деяких прав громадян України, які одночасно перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, та/або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України.

Зокрема, змінами до Закону "Про громадянство України" пропонується встановити обов`язок для осіб, які набули громадянство України за територіальним походженням, осіб, яких прийнято до громадянства або поновлено у громадянстві України, повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.

Згідно із документом, про повернення паспорта іноземної держави відповідні особи мають повідомити спеціально уповноважений орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном.

Чинний закон пропонується також доповнити статтею 251, якою визначаються повноваження інших державних органів (крім виписаних у статтях 24 і 25) та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань у сфері громадянства. Так, зазначені органи за запитами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства або підпорядкованих йому органів або Міністерства закордонних справ України перевірятимуть у межах своїх повноважень наявність підстав, з яких набуття громадянства України, прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається; в разі виявлення факту одночасної належності громадянина України до громадянства (підданства) іншої держави направлятимуть інформацію до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованим йому органам чи до Міністерства закордонних справ України, залежно від місця проживання відповідної особи.

Крім того, законопроектом передбачається внесення змін до низки законів України в частині встановлення обмежень для осіб, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України. Зокрема, зміни передбачається внести до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації", "Про Службу безпеки України", "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про військовий обов´язок і військову службу".

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