ВР оголосила в Калуші надзвичайну екологічну ситуацію

Верховна Рада України оголосила території міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону про затвердження відповідного указу Президента проголосували 392 народних депутати з 427 зареєстрованих у сесійній залі.

У своєму указі глава держави зазначає, що внаслідок прийнятих свого часу неправильних рішень щодо розташування й експлуатації хвостосховищ, відвалів, акумулюючих ємностей та способу ліквідації шахтних порожнин, що утворилися в результаті господарської діяльності хімічних підприємств у Калуському районі Івано-Франківської області, було порушено екологічну рівновагу у товщі гірських порід Калуш-Голинського родовища калійних солей. Це спричинило численні провали земної поверхні над площею шахтних полів у Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення водоносних горизонтів у цьому місті, селах Кропивник і Сівка-Калуська.

Указом і законом передбачено, що Кабінет міністрів України має забезпечити невідкладно у зоні надзвичайної екологічної ситуації добровільне відселення людей з територій просідання земної поверхні, утворення провальних воронок, карстів, зсувів грунтів, з обов`язковим забезпеченням їх жилими приміщеннями для тимчасового, а в подальшому постійного проживання; здійснення запобіжних заходів щодо недопущення забруднення джерел питного водопостачання; здійснення технічних заходів з укріплення, гідроізоляції, зменшення динаміки приросту розсолів у Домбровському кар`єрі калійних руд.

Крім того, уряд має здійснити укріплення дамби хвостосховища № 2 Калуш-Голинського родовища калійних солей; дослідження полігону захоронення токсичних відходів, розробку та здійснення комплексу заходів щодо локалізації джерела забруднення токсичними відходами навколишнього середовища та щодо ліквідації наслідків такого забруднення.

Кабмін також має виділити у тижневий строк додаткові кошти місцевим бюджетам Калуша і Калуського району, інші матеріальні ресурси для нормалізації екологічного стану в зоні надзвичайної екологічної ситуації; установити суворий контроль за цільовим використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які виділяються для виконання робіт щодо нормалізації обстановки у зоні надзвичайної екологічної ситуації тощо.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України та Міністерство економіки України мають звернутися до міжнародних організацій та іноземних держав з проханням надати гуманітарну і технічну допомогу для нормалізації екологічного стану у Калуші та селах Кропивник і Сівка-Калуська; сприяти залученню інвестицій у соціально-економічний розвиток Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ України разом із відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мають забезпечити посилену охорону громадського порядку та об`єктів, що забезпечують життєдіяльність населення у зоні надзвичайної екологічної ситуації.

Закон та указ Президента набирають чинності з дня опублікування.