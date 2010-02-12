15 лютого 2010 року о 10:30 в інформаційній агенції УНІАН (вул. Хрещатик 4) за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" відбудеться прес-конференція «15 років наркополітики України: проблеми, перемоги, перспективи», присвячена 15-ій річниці прийняття Верховною Радою України національного антинаркоманійного законодавства.

15 років досить солідний термін для формування вітчизняної наркополітики, становлення та розвитку відповідних державних інституцій, що відповідають за її впровадження.

Про актуальні проблеми, гучні успіхи та найближчі перспективи розвитку політики у сфері контролю за легальним обігом наркотиків та протидії їх незаконному поширенню будуть вести мову та відповідати на питання представників ЗМІ запрошені до участі у заході відповідальні керівники МВС, Комітету з контролю за наркотиками, МОЗ України та вітчизняні експерти.

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