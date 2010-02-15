В Україні проведено перерахунок голосів на 102 дільницях

В Україні проведено повторний підрахунок результатів голосування під час другого туру президентських виборів 7 лютого на 102 виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розгляду Центральною виборчою комісією скарг ВО «Батьківщина» заявила член ЦВК Тетяна ЛУКАШ.

За її словами, після перерахунку голосів на цих дільницях результати голосування не зійшлися з підрахунком голосів тільки на 14 виборчих дільницях.