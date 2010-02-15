БЮТ хоче переписати Конституцію

Блок Юлії Тимошенко пропонує створити робочу групу про внесення змін до Конституції та провести референдум щодо форми правління в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер парламентської фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, незважаючи на те, що пройшли президентські вибори, між гілками влади «все одно не знято протиріччя».

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що про необхідність внесення змін до Конституції говорили усі кандидати у президенти.

За словами І.КИРИЛЕНКА, йдеться не про зміну Конституції, а про її удосконалення, зокрема зміни повинні стосуватися повноважень гілок влади, передачі влади на місцях та реформування судової системи. «Нам це треба робити невідкладно», - заявив він.

І.КИРИЛЕНКО висловив сумнівається, що новий прем’єр-міністр буде технічним і матиме повноважень менше, ніж Президент.

«Ми вважаємо, що наша пропозиція конструктивна, і ніщо не заважає створити робочу групу», - сказав він.

Водночас І.КИРИЛЕНКО зазначив, що БЮТ готовий буде об’єднати зусилля з іншими політичними силами для того, щоб реформувати Конституцію і впорядкувати діяльність органів влади. При цьому, за словами І.КИРИЛЕНКА, головне слово в цьому питанні має сказати український народ.

«Яка буде форма правління і які будуть повноваження, хай скаже народ, а не політики визначають під себе», - сказав І.КИРИЛЕНКО.