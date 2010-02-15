Фонд ім. Фрідріха Еберта та Молодіжний правозахисний центр запрошують журналістів та блогерів, режисерів-документалістів і громадських активістів 22 лютого 2010 року о 18.00 взяти участь у першому цьогорічному Київському медіа-кіноклубі.

У програмі – київський показ нового документального фільму Ігора Чайки «Геній міста». Стрічку визнали одним з кращих журналістських розслідувань з проблем корупції в нацiональному телерадiоефiрi України. Показ - спеціальна подія Мандрівного фестивалю „Дні документального кіно про права людини” Docydays.ua, що здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Документальний фільм київського журналіста і режисера Ігоря Чайки «Геній міста» став призером (2 місце ІІІ Нацiонального конкурсу на кращi журналiстськi розслiдування) у номінації «Краще журналiстське розслiдyвання з проблем корупції в нацiональному телерадiоефiрi України». .

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до проблематичних тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у новому приміщенні арт-галереї "Худграф"за адресою: бульвар Т.Шевченка, 33 (вхід до бізнес-центру, 2ий поверх).

Реєстрація: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org, 050 3346604. Вхід лише за реєстрацією, кількість місць обмежена.