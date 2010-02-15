"Німецьку хвилю" знову «глушать»

Це вже другий раз, коли було масово пошкоджено теле- і радіотрансляцію Deutsche Welle через супутник Hotbird 8, розповідає інтендант Deutsche Welle Ерік Беттерман: «Це серйозний випадок, оскільки вже вдруге нашій трансляції завадили так, що сигнал не приймався. Це стосується не лише мовлення на Іран, а також і всіх наших аудіопрограм, які ретранслюють радіостанції-партнери. Телепрограми ж не можна було зловити на просторі від Москви до Атлантики».

Супутникову трансляцію DW-TV було цілеспрямовано перервано з вечора середи. Хоча вночі вона знову з`явивлася на кілька годин, у четвер проблеми продовжилися. Супутник Hotbird 8 забезпечує трансляцію в Європі та деяких інших державах. У тому числі в Ірані. Через технічні проблеми протягом двох днів слухачі в Україні теж не могли чути радіопрограми української редакції Deutsche Welle в ефірі радіостанцій-партнерів.

Схожа ситуація вже була 7 і 8 грудня, тоді теж було пошкоджено передачу сигналу. За даними Європейської супутникової організації зв`язку, завади посилали з Ірану.

Цього разу знову є ознаки того, що атаку було здійснено з Ірану. Інтендант Ерік Беттерман вже надіслав листа протесту до іранського посольства у Німеччині, де назвав обмеження свободи ЗМІ і висловлення думки «неприйнятними».

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» засудила дії іранського керівництва з обмеження інтернету. 11 лютого до 31 річниці заснування ісламської республіки іранські користувачі мали обмежений доступ до мережі або зв`язок було взагалі перервано. Для компаній мобільного радіозв`язку заблокували функцію відправлення текстових повідомлень ще з вечора 6 лютого.

«Такими заходами уряд прагне перешкоджати критикам організуватися і поширювати критичні повідомлення і фотографії всередині країни або за кордон», - йдеться в заяві Репортерів без кордонів.

Також 10 лютого відповідні іранські відомства оголосили про плани замінити поштовий сервіс gmail від американського концерну Google на інший. Корпорація Google підтвердила, що в Ірані нині її поштою пересилається мало повідомлень, а іранські інтернет-користувачі мають труднощі з доступом до своєї електронної пошти.

Німецька хвиля