17 лютого о 15.00 відбудеться майстер-клас для журналістів «Як уникнути стереотипів у журналістиці – практичні навички» (адреса - готель «Русь», вул. Госпітальна, 4).

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні у рамках Всеукраїнського освітнього форуму «Через освіту до рівності» запрошує журналістів до участі у майстер-класі «Як уникнути стереотипів у журналістиці – практичні навички», під час якого ви зможете дізнатись про:

• найкращі практики та погані приклади у ЗМІ;

• як розпізнати стереотипи;

• використання етичного словнику.

Модератор майстер-класу Наталя Кургановська, заступниця директора "Консультаційно-інформативного жіночого центру".

Ви також можете відвідати інші майстер класи у рамках форуму на такі теми, як попередження домашнього насильства, забезпечення рівності між жінками та чоловіками, питання відповідального батьківства, які проводяться для обміну досвідом з успішних освітніх практик.

Метою проведення форуму є розробка спільних підходів та обмін досвідом у забезпеченні рівності у системі освіти. У програмі форуму проведення наукової конференції за участю понад 60 молодих вчених з усіх куточків України, майстер-класи та дискусії. Форум організовано Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН.

Акредитація журналістів – 569-40-75 (Микола Ябченко) або онлайн.

Докладніше на сайті http://gender.undp.org.ua