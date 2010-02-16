19 -26 квітня 2010 року в Україні перебуватиме Раджмохан Ганді - внук Махатми Ганді, лідера світового руху без насильства. Продовжуючи ідеї Махатми, професор, письменник, колишній член парламенту Індії Раджмохан Ганді вже півстоліття бере участь у ініціативах, спрямованих на побудову довіри, миру, демократії у світі та боротьбу з корупцією та нерівністю. Він очолює авторитетну міжнародну громадську організацію «Ініціативи змін».

Візит Раджмохана Ганді відбудеться в Києв та Крим під гаслом "Україні потрібен Тиждень Довіри". Мета візиту - пропаганда ідеології взаємної довіри, терпимості в Україні та обговорення оптимального шляху розвитку для нашої країни, як і Індія, є полінаціональною та полікультурною.

Цим ідеям буде присвячено Форум за участю самого Р.Ганді, суспільних авторитетів України, представників громадських організацій, молоді. Форум пройде 20 квітня в Києво-Могилянській академії. Також 20 квітня запланований виступ Р.Ганді на одному з загальнонаціональних українських телеканалів.

Ключовою подією візиту Раджмохана Ганді стане офіційний прийом 21 квітня у Києві на честь оголошення в Україні Тижня Довіри (20-26 квітня 2010 року). На захід буде запрошено громадських та культурних діячів, дипломатів, українську еліту та представників українського бізнесу.

В межах прийому 21 квітня відбудеться бізнес-ланч на тему "Соціальна відповідальність бізнесу в Україні в посткризовий період" за участю Раджмохана Ганді для представників провідних компаній України. На зустрічі підніматимуться питання, актуальні для українського суспільства – це питання довіри до банківської системи та до крупного бізнесу загалом.

Під час зустрічі для українських бізнесменів буде презентовано Центр міжнародної конференції «Іниціатив змін» у швейцарському містечку Ко (Caux).

Поїздка Раджмохана Ганді до Криму буде присвячена пошуку платформи для вирішення кримсько-татарського питання.

У рамках підготовки заходів «Тижня довіри» організатори пропонують співпрацю усім зацікавленим особам на організаціям.

ДОВІДКА. Міжнародна організація «Ініціативи змін» почала свою діяльність у 30-х роках минулого століття. Принцип роботи "Ініціатив Змін" полягає в зміні мотивації людей, їх ставлення до світу і до себе. Такі позитивні зміни організація розглядає як міцну основу для масштабних та довгострокових змін у суспільстві. Більше інформації про Фонд - http://www.iofc.org/ru

Організатори візиту Раджмохана Ганді в Україну: Фонд "Ініціатива змін", Консалтингова Група "ДРАЙВ"

Контакти організаторів: Леся Соловчук - 050-537-05-66, lsolovchuk@gmail.com, Андрій Миселюк - 050-346-25-99, andreymis1@gmail.com