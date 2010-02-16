Мерів 30 травня не обиратимемо

Парламент ухвалив постанову «Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 250 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цією постановою скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів 30 травня 2010 року.

Разом із тим у документі не вказана дата, на яку перенесено вибори. У постанові зазначається, що профільний комітет парламенту має підготувати відповідне рішення.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що робоча група, яку очолює його перший заступник Олександр ЛАВРИНОВИЧ, має підготувати пропозиції щодо юридичного вирішення даного питання.

В.ЛИТВИН також запропонував наступного пленарного тижня ухвалити законопроект, яким передбачається внесення змін до Конституції України в частині термінів проведення виборів до місцевих органів влади і направити його до Конституційного Суду України.

У свою чергу, народний депутат із фракції БЮТ Олег ЛЯШКО наголосив, що профінансувати вибори до місцевих рад у зв’язку з відсутністю ухваленого держбюджету можна було б за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів України.

У відповідь В.ЛИТВИН зауважив, що гроші з резервного фонду мають спрямовуватися на ліквідацію наслідків стихійних лих. «Поки що стихійне лихо ми не створили, але можемо створити цими політичними дебатами», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що не дуже сприймає порушення питання щодо перенесення дати виборів, але за це рішення проголосувало 250 народних депутатів.

Комітет виборців України обуренаий рішенням Верховної Ради.

«Розуміючи всі складнощі щодо нормального забезпечення і проведення чергових місцевих виборів у травні, КВУ наголошує: їх скасування без призначення нової дати, напряму суперечить Конституції України, де чітко зафіксований термін повноважень міських, селищних і сільських голів - 4 роки. Щодо повноважень депутатів місцевих рад, то КВУ нагадує, що на момент їх обрання діяла норма Конституції, згідно якої вони обиралися також на 4 роки - тобто виборець саме на цей строк надав їм мандат довіри», - йдеться у заяві.

У Комітеті виборців вважають, що антиконституційні спроби продовжити перебування цих посадових осіб при владі на місцях треба розцінювати як намагання узурпації влади представниками певних політичних сил.

КВУ закликає депутатів найближчим часом прийняти державний бюджет України і призначити нову дату місцевих виборів.