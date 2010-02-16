Мін‘юст винайшов п‘ять видів всеукраїнського референдуму

Міністерство юстиції пропонує законодавчо врегулювати порядок проведення всеукраїнського референдуму та виносить на громадське обговорення проект відповідного закону.

Як наголосив Міністр юстиції Микола Оніщук, право українського народу на безпосередню реалізацію народного суверенітету шляхом проведення всеукраїнського референдуму та право громадянина на участь у такому референдумі визначено Основним законом держави (стаття 69 Конституції України та частина перша статті 38, частина перша статті 70 Конституції України).

Проте, до сьогодні всі спроби законодавчого врегулювання порядку проведення всеукраїнського референдуму виявлялися марними. Зокрема, Верховна Рада України не змогла подолати вето Президента України на Закон України «Про всеукраїнський референдум», прийнятий Верховною Радою України 5 червня 2009 року.

За словами Міністра юстиції, ураховуючи, що відповідно до пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України організація та порядок проведення виборів і референдумів визначаються виключно законами України, будь-які результати народного волевиявлення без належного законодавчого врегулювання цього питання можуть бути піддані сумніву, що матиме негативні наслідки для Української держави.

Підготовлений Міністерством юстиції Законопроект має на меті врегулювати правовідносини, пов’язані із ініціюванням, призначенням (проголошенням), підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму у відповідності з Конституцією України, усунути невідповідність Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" Конституції України, створити реальну можливість втілення рішень, прийнятих на всеукраїнському референдумі.

Законопроект визначає поняття та предмет всеукраїнського референдуму; основні принципи всеукраїнського референдуму; законодавчі обмеження щодо проведення всеукраїнського референдуму; засади фінансового забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму; питання організації проведення всеукраїнського референдуму, зокрема, створення та діяльності комісій із всеукраїнського референдуму; проведення агітації; голосування; встановлення результатів всеукраїнського референдуму.

Відповідно до предмету, у Законопроекті встановлюються конституційний, ратифікаційний, законодавчий, загальний та консультативний всеукраїнські референдуми. Унормовуються особливості кожного з названих видів всеукраїнського референдуму.

Принциповими новелами цього Законопроекту є унормування порядку здійснення народної ініціативи щодо прийняття нової редакції Конституції України (здійснення установчої влади Українського народу) та запровадження законодавчого референдуму, у тому числі з метою скасовування окремих законів України (здійснення права т. з. "народного вето").

Передбачається, що прийняття Закону України “Про всеукраїнський референдум” дозволить удосконалити юридичний механізм реалізації громадянами України свого конституційного права на участь у всеукраїнському референдумі та сприятиме утвердженню в Україні конституційно-правового режиму референдної демократії. А саме: створить реальну можливість ініціювати, організовувати та проводити всенародне голосування та втілювати рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі у життя суспільства та держави; сприятиме подальшому розвитку громадянського суспільства в Україні та утвердженню демократії та верховенства права; стимулюватиме розвиток інших форм і видів безпосередньої демократії, передбачених Конституцією та законами України.

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться Міністерством юстиції від фізичних та юридичних осіб до 15 березня 2010 року за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції, Департамент конституційного та адміністративного права або на електронну пошту: consta@minjust.gov.ua.