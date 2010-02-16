Кримський екс-суддя піде під суд за трьома статтями
17:27, 16 лютого 2010Права людини
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Виносила постанови на користь "своїх"
Прокуратура направила до Апеляційного суду Криму кримінальну справу стосовно екс-судді джанкойського районного суду за обвинуваченням в зловживанні службовим становищем, посадовому підробленні і винесенні завідомо неправосудних рішень, повідомила прес-служба відомства.
"Суддя виносила постанови на користь "своїх" людей, які за допомогою сфальсифікованих документів отримували право власності на житло", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Розслідування провів слідчий відділ наглядового відомства автономії.
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