Схвалено проект Концепції державної міграційної політики

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону щодо Концепції державної міграційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного законопроекту проголосували 395 народних депутатів із 416, зареєстрованих в сесійній залі.

Основним завданням прийняття проекту закону є необхідність на законодавчому рівні визначити засади державної міграційної політики України та напрями її реалізації. Його метою є забезпечення ефективного державного управління міграційними процесами, сталого демографічного та соціально-економічного розвитку країни, зміцнення національної безпеки, інтеграції до загальноєвропейського міграційного законодавства, запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації їх наслідків, соціальний і правовий захист громадян України, які перебувають за кордоном, створення умов для безперешкодної реалізації прав, свобод, законних, інтересів і виконання обов`язків мігрантами.

Проектом Концепції, яка затверджується цим законом, визначаються терміни, правові основи, мета та принципи державної міграційної політики України, основні засади регулювання міграційних процесів, обмеження у сфері міграції та відповідальність за незаконну міграцію; завдання державних органів щодо реалізації засад державної міграційної політики України.

Крім того, проектом визначаються загальні пріоритети державної міграційної політики України, повноваження та завдання органів державної влади щодо впровадження державної міграційної політики, інформаційне та фінансове забезпечення проведення державної міграційної політики, міжнародне співробітництво у сфері міграції.