Діти війни отримали право лікуватися в госпіталях ветеранів

Верховна Рада України ухвалила закон щодо надання дітям війни права на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни.

За ухвалення даного "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" проголосували в цілому 325 ин6ародних депутатів з 415 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що дітям війни надається право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників; використання чергової відпустки в зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Крім того, надається право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва; безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим), за місцем проживання; право на 25-водсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами (газом, електроенергією) у межах середніх норм споживання.

Передбачено також, що діти війни, що є інвалідами, мають право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни. Госпіталізація проводиться при відповідних показаннях та наявності вільних місць.