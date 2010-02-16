Батьки зможуть отримати відпустку на період карантину

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення зміни до статті 25 Закону України “Про відпустки” щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 348 народних депутатів з 415 зареєстрованих в сесійній залі.

Цим документом передбачено встановлення додаткового пункту чинного закону про відпустки, - відповідно до якого один з батьків дитини до 7 років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час проголошення карантину на відповідній території.